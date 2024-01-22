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Москвичам спрогнозировали необычную для января погоду

Синоптик Шувалов: москвичей на этой неделе ждет необычная, теплая погода

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Агентство «Москва»

Начавшаяся неделя в Москве будет необычной для января, температура воздуха превысит климатическую норму, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Первая волна потепления придет в столицу завтра, 23 января, вместе со слабым снегом, рассказал он RT.

Сегодня в Москве температура воздуха не поднимется выше -7 °С, а уже завтра к вечеру будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля, рассказал Шувалов.

«В среду и четверг положительная температура. Вообще, на этой неделе будет минимум четыре дня, когда температура будет выше климатической нормы. Очень необычная для этого января неделя», — отметил Шувалов.

Атмосферное давление сейчас достаточно высокое, однако в ближайшие дни начнут падать, добавил синоптик. Так, к четвергу оно достигнет 730—735 мм ртутного столба, а к выходным в столицу снова придет похолодание и давление повысится.

Напомним, в Гидрометцентре москвичам также рассказали, что с 23 января их ожидает повышение температуры воздуха до околонулевых значений и резкое понижение атмосферного давления.

Ранее врачи выяснили, почему в холодную погоду слезятся глаза.

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