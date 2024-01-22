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Зеленский предложил дать гражданство украинцам по всему миру

Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве для этнических украинцев

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о множественном гражданстве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволить иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, гражданство страны смогут иметь эмигранты во всех странах мира, кроме России, а также иностранные добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ.

До этого сообщалось, что на Украине каждый день регистрируют до 50 попыток нелегально покинуть страну. Люди пытаются уехать в том числе и по фальшивым документам, включая справки об инвалидности и непригодности к военной службе.

В декабре 2023 года генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) запросил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, но он вызвал негодование и был отправлен на доработку. 21 января Зеленский охарактеризовал документ как «важный и справедливый».

Ранее на Украине оценили шансы мобилизовать беженцев, проживающих за границей.

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