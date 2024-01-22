Россиянам рассказали о скрытых полезных свойствах черного чая

В черном чае содержится большое количество полезных для организма компонентов. Так, пантотеновая кислота создает здоровый холестерин, фтор – улучшает зубы, а витамин С стимулирует иммунитет. Однако есть и противопоказания для употребления напитка, выяснила Общественная Служба Новостей.

В составе черного чая есть также витамины В1 и В2, которые поддерживает тонус организма, кожу и слизистые, витамин Р улучшает эластичность сосудов, а витамин К — обеспечивает здоровье костей. На кожу и волосы благоприятно влияет каротин, а никотиновая кислота позволяет расщепить жиры и поддержать энергетический баланс, из-за чего напиток советуют употреблять желающим сбросить лишний вес.

Теафлавины в составе черного чая препятствуют образованию бляшек в сосудах, поддерживают естественную выработку организмом антиоксидантов.

При этом к вредным свойствам напитка относят высокую степень возбудимости, вымывание соединения кальция и усложнение усвоения железа. Кофеин в составе чая повышает давление.

С осторожностью к регулярному употреблению черного чая следует относиться людям с заболеваниями глаз, гастритом, обострением язвы желудка, а также повышенной возбудимостью и раздражительностью.

Напомним, ученые также выяснили, что ежедневное употребление черного чая снижает риск возникновения сахарного диабета. Выяснилось, что этот напиток выводит из организма излишки сахара.

Ранее россиянам рассказали о вредных и полезных свойствах зеленого чая.