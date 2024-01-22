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Психолог объяснила, как помочь детям в период подготовки к экзаменам

Психолог Голерова: детей важно поддерживать в период подготовки к экзаменам

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Shutterstock

Родители должны верить в успех ребенка в период подготовки к экзаменам, давать ему поддержку и создавать спокойную, психологически комфортную атмосферу. Об этом «Москве 24» рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Москвы Оксана Голерова.

Взрослые также могут помочь в организации оптимального режима учебы и отдыха. Помимо этого, психолог рекомендует показать, что родительская любовь не измеряется баллами, полученными в ходе экзамена. Лучше всего объяснить, что экзамены действительно важны в жизни, и, найти альтернативные варианты развития событий в случае, если ребенок не сдаст предмет или не наберет нужное количество баллов.

«Важно не воспринимать это как негативный сценарий, а показать, что везде есть альтернатива. Наличие большого количества вариантов позволит ребенку чувствовать себя более уверенно и снизит уровень напряженности. Так школьник поймет, что можно достигать своих целей разными способами», — рассказала психолог.

Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин до этого рассказал, как натренировать мозг перед экзаменами. В первую очередь, по его словам, необходимо придерживаться здорового питания, исключив из рациона сладости и газированные напитки.

Ранее сообщалось, что школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.

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