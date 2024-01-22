ФСБ заявила о задержании жителя Кузбасса, который переводил деньги для ВСУ

ФСБ заявила о задержании по подозрению в госизмене жителя Кузбасса, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС.

Как утверждают в ФСБ, он переводил деньги ВСУ на покупку военного снаряжения.

Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по статье «государственная измена». В ведомстве сообщили, что сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств.

До этого жителя Алтайского края задержали по подозрению в попытке поджога одного из объектов министерства обороны. В ФСБ сообщили, что по указанию куратора подозреваемый изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны. При попытке совершения теракта мужчину задержали.

Также в ФСБ сообщали о задержании украинского агента, планировавшего покушение на военных РФ. Спецслужба установила, что задержанный собирался уничтожить военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края. Мужчина действовал по поручению иностранной спецслужбы, добавили в ФСБ.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.