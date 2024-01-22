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В Петербурге 23 человека задержали за пьянство на концерте

МВД: на концерте рэпера Baby Melo в Петербурге за пьянство задержаны 23 человека

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Global Look Press

Более 20 подростков в возрасте от 15 до 18 лет доставили в полицию за пьянство на концерте рэпера Baby Melo в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, вечером 21 января в УМВД России по Калининскому району поступило сообщение, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди «нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения».

Уточняется, что на доставленных в полицию подростков составили административные протоколы по статьям о потреблении алкогольной продукции в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также о мелком хулиганстве и нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.

По данным интернет-издания «Фонтанка», в числе доставленных в полицию оказался рэпер в возрасте 15 лет.

До этого сообщалось, что рэперов Badri и Baby Melo задержали во время концерта в клубе «Гигант-Холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что причиной задержания могла быть ненормативная лексика, прозвучавшая со сцены. По другой версии, сотрудников полиции могли вызвать после избиения некой девушки в другом заведении.

В сентябре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в ГИБДД из-за многочисленных нарушений рэпера Baby Melo во время езды. Она добавила, что ранее подростка не привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков, так как сделать это в его возрасте не позволяет закон.

Ранее Алексея Щербакова призвали оштрафовать на 5 миллионов рублей за мат на выступлениях.

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