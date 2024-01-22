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В России призвали расширить право женщин на отсрочку наказаний за преступления

Омбудсмен Волынец: женщинам с детьми до 18 лет нужно право на отсрочку наказания

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Depositphotos

Женщинам с детьми, приговоренным к лишению свободы, необходимо предоставить право на отсрочку от наказания, убеждена детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Свое предложение она направила зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Матери несовершеннолетних детей, по мнению Волынец, должны иметь право отсидеть за нетяжкие преступления после того, как ребенку исполнится 18 лет. Такое право она призвала предоставлять матерям вне зависимости от того, воспитывает она ребенка одна или нет.

Сегодня право на отсрочку от наказания предоставляется женщинам, которая является единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет. Причем это не затрагивает матерей, которых приговорили более, чем на пять лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

По мнению общественности, круг лиц, имеющих право на отсрочку от наказания, нужно расширить, заменив выше названную категорию женщин на матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Это позволит защитить права детей, не оставляя их без заботы матери, и сохранить семью, считает общественница. Она призвала инициировать разработку соответствующего законопроекта.

Напомним, что также Волынец призывала депутатов Госдумы ограничить распространение контента с опасными «играми» с детьми. С таким предложением она вышла после скандала с блогером-миллионником, бросившем на видео своего двухмесячного сына в сугроб.

Президент РФ Владимир Путин ранее допустил амнистию для женщин, осужденных за ненасильственные преступления, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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