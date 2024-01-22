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В России выявили 419 тысяч новых случаев ожирения

Росстат: в 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения

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medicalxpress.com

В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные «Росстата», передает РБК.

В 2020 году было выявлено 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.

Врачи диагностировали болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году у 13,05 миллиона человек, при этом двумя годами раньше таких россиян было 12,07 миллиона. Сахарный диабет в 2022 году выявили у 5,27 миллиона человек, а ожирение у 2,17 млн.

По данным «Росстата», среди детей до 14 лет ожирение диагностировали у 108 тысяч человек, среди подростков от 15 до 18 лет у более 40 тысяч.

Однако в сборнике Росстата в то время приводится информация о резком увеличении числа занимающихся спортом в различных секциях и клубах за 12 лет. В 2015 году их было 43,5 миллиона человек, в 2022 году — уже до почти 70 миллионов.

Осенью прошлого года директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева отмечала, что в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение.

Ранее россиянам рассказали о связи депрессии и ожирения.

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