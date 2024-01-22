Оползень на юго-западе Китая накрыл селение и более 40 человек

В сельской местности провинции Юньнань на юго-западе Китая оползень засыпал дома. Как сообщает Центральное телевидение страны, под завалами находятся 44 человека.

Сообщается, что стихийное бедствие произошло в районе города Чжаотун в 05:51 по пекинскому времени (00:51 мск).

На месте уже работают спасатели и более 40 единиц специальной техники. В общей сложности 200 человек заняты поисками пропавших.

Недавно в Сочи, недалеко от курорта «Роза Хутор», сошел оползень. До этого природный катаклизм произошел в Сочи в конце декабря. В Центральном районе города после ливней оползень повредил водопровод. Это спровоцировало сложности с водоснабжением на нескольких улицах района.

В августе этого года очевидец снял оползень, который разрушил автомагистраль во французской Савойе. На кадрах видно, как часть горы обрушивается на железную дорогу и на автомобильную трассу, по которой движутся легковые и грузовые автомобили. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.