Украинские власти в Николаевской области сносят памятники Великой Отечественной войны

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что украинские власти в селах Снигиревского района Николаевской области сносят памятники, посвященные подвигу советских солдат во времена Великой Отечественной войны. Об этом депутат рассказал в интервью ТАСС.

Так, по словам Барбашова, в селе Ивано-Кепино Снигиревского района местные власти приказали снести находящийся на кладбище памятник советским солдатам.

Депутат уточнил, что имеется информация о планируемом сносе властями памятников советским солдатам на кладбищах Павловки и Евгеновки.

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С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам. В 2015 году Верховной радой был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики», согласно которому все «коммунистические» наименования подвергались изменению.

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