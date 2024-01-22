В Приморье мужчина швырнул товар в лицо работнице Wildberries

Полицейские проводят проверку после того, как появилось видео, где мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Уссурийске, бросив в нее комплект постельного белья. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в Telegram-канале Amur Mash.

На записи видно, как посетитель держит два запакованных комплекта белья и бросает один из них в голову сотрудницы, забирая второй и уходя. Инцидент произошел из-за ошибки сотрудницы, которая списала деньги со счета мужчины за товар, который он не хотел покупать. Инцидент произошел в Уссурийске.

Представитель краевого УМВД РФ сообщил, что полиция проверяет информацию о случившемся и устанавливает личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По его словам, официальных сообщений о данном факте в органы внутренних дел не поступало.

Ранее клиент обвинил сотрудника пункта выдачи Ozon в нападении после отказа принять возврат. По утверждению клиента, он пришел в пункт выдачи Ozon, расположенный в Гольяново, чтобы сдать офисное кресло. Дома мужчина оформил заявку для возврата и согласовал отделение, в которое принесет товар.

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