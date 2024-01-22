Во Владивостоке сильный ветер срывает крыши и сносит заборы

Сильный ветер срывает крыши с домов и сносит заборы во Владивостоке. О резком ухудшении погоды в городе и его последствиях сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Отмечается, что местами скорость порывов ветра в населенном пункте доходит до 20 м/с. В то же время на побережье наблюдается усиление ветра до 30 м/с, говорится в материале.

«Кровли не выдерживают — одна накрыла большегрузы на [улице] Борисенко, вторая — внедорожник у остановки «Запорожская». В районе Зеленый угол со стройки сдуло ведра с цементом», — подчеркивается в публикации.

Метеорологи предупредили жителей Владивостока о резком ухудшении погоды еще 21 января. При этом снегопада в городе пока нет, но сотрудники коммунальных служб активно готовятся к подобному развитию событий. По информации Amur Mash, в данный момент снежная метель наблюдается в нескольких районах Приморского края — Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском и Лазо.

До этого во Владивостоке частично покрылась льдом судоходная бухта Золотой Рог. Как рассказали в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет), 22 января температура воздуха в городе опустилась до -18 °C.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о природных аномалиях на территории страны.