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До 8 градусов мороза ожидаются в Москве

Гидрометцентр: В Москве будет до 8 градусов мороза и облачно

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, при температуре от — 6 °C ... — 8 °C . В ночное время столбики термометров могут опуститься до — 9 °C , возможна гололедица и местами небольшой снег.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/c, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура также будет колебаться от — 6 °C ... — 11 °C , а ночью может опуститься до — 11°C , местами даже до — 14 °C .

До этого сообщалось, что на Сахалине ожидается глубокий циклон с Японского моря. В связи с выходом глубокого циклона из Японского моря на большей части Сахалина 23 января ожидается ухудшение погоды.

По имеющей информации, снег будет сопровождаться метелями с видимостью 500 метров и менее. При этом ожидаются порывы ветра в 20-25 м/с. Синоптики считают, что улучшение погоды возможно лишь 25 января.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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