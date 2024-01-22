Во Владивостоке судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом

Судоходная бухта Золотой Рог, расположенная во Владивостоке, частично покрылась льдом. Причиной послужили длительные морозы и понижение температуры воздуха в городе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

По словам источника, 17 января в населенном пункте была зафиксирована температура воздуха -1,8 °C. Однако после этого во Владивостоке резко похолодало, и уже 22 января во Владивостоке прогнозируется -18 °C.

«В выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на шесть градусов и к норме вернется только к выходным», — отметил представитель Примгидромета.

Он добавил, что в большинстве случаев бухта Золотой Рог замерзает на короткий промежуток времени. При этом водоем практически ежегодно покрывается льдом полностью или частично.

Тем не менее бухту используют даже зимой, и корабли продолжают пересекать Золотой Рог. Из-за этого образующийся на поверхности лед не успевает набрать прочность и разбивается, уточнил источник.

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