Глава СК РФ ждет доклад о расследовании крушения самолета в Афганистане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту крушения самолета Falcon 10 на территории Афганистана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении указано, что подготовить соответствующий отчет должен руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павел Выменец. Сроки, в которые необходимо выполнить поручение, не уточняются.

«Глава СК РФ поручил руководителю Западного МСУТ Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — говорится в публикации.

21 января бизнес-джет Falcon 10, выполнявший частный медицинский рейс из таиландского города Паттайи в Москву, перестал выходить на связь. Позже агентство Aamaj News сообщило, что самолет разбился в горах провинции Бадахшан.

На борту воздушного судна находились шесть человек, включая двух пассажиров. При этом одной из них была женщина в тяжелом состоянии, которую должны были транспортировать из таиландской больницы в РФ.

В результате крушения выжили четыре человека. По последней информации, они находятся с представителями администрации «Талибана» (организация запрещена в России). В свою очередь, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали крушение самолета Falcon 10 в Афганистане.