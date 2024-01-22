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В Каспийске из-за отравления угарным газом госпитализировали девять человек

Количество отравившихся угарным газом жителей Каспийска увеличилось до девяти

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Haggardous50000/Shutterstock

Девять жителей города Каспийска, расположенного в Республике Дагестан, госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации населенного пункта.

Вечером 21 января в одном из частных домов на территории садового товарищества «Заря-2» семь человек отравились угарным газом. Прибывшие на место врачи доставили пострадавших в больницу в состоянии средней степени тяжести. Позже появилась информация, согласного которой одного ребенка 2017 года рождения перевели в отделение реанимации для более тщательного наблюдения.

«Позже госпитализированы еще двое пострадавших: это женщина 1955 года рождения и ребенок. Всем пострадавшим своевременно оказана и продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

В настоящее время местные врачи проводят консультации с коллегами из региональных медицинских учреждений. При этом РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Каспийска уточнило, что еще двое пострадавших находились в том же доме.

Ранее в Махачкале из-за утечки газа в жилом доме госпитализировали трех женщин.

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