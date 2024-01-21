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Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке

Бастрыкин поручил установить виновных в обстреле рынка в Донецке

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке распорядился выявить всех лиц, виновных в гибели гражданского населения. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

В сообщении говорится, что глава Следкома поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдал преступный приказ об обстреле гражданского населения и уничтожении инфраструктуры. Ведомство подчеркнуло, что действиям каждого из виновных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает все атаки на гражданское население, в том числе сегодняшний ракетный обстрел Украины рынка в Донецке.

21 января в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли как минимум 27 местных жителей, еще 25 человек пострадали. По словам мэра города Алексея Кулемзина, атака произошла в выходной день, когда на рынке собралось много людей.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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