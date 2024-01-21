Выжившие после крушения самолета в Афганистане находятся с талибами*

Четыре человека, которые выжили после крушения частного самолета Falcon 10 в горах афганской провинции Бадахшане, находятся с представителями администрации Талибана (организация запрещена в России). Об этом сообщил глава администрации губернатора в регионе Хан Мохаммад, передает Telegram-канал Shot.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Точной информации о состоянии пассажиров воздушного судна — Анны и Анатолия Евсюковых — нет.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, среди них двое пассажиров. Среди них была россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

До этого сообщалось, что один из выживших при крушении самолета добрался до села и попросил местных о помощи, используя язык жестов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.