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В ДНР объявили 22 января днем траура

Пушилин сообщил, что 22 января в ДНР объявили днем траура из-за обстрела рынка

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Виктория Веленская/РИА Новости

В ДНР 22 января объявлено днем траура в связи обстрелом рынка в микрорайоне «Текстильщик» Кировского района Донецка со стороны Украины. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Ракетную атаку ВСУ по городу Пушилин назвал «варварским актом агрессии против мирного населения региона».

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинский удар по Донецку будет одной из тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, который запросила российская сторона.

До этого Минздрав России заявил о госпитализации 18 пострадавших в результате обстрела Донецка, в том числе двоих детей. По данным МИД РФ, обстрел велся из подконтрольной ВСУ Авдеевки. Всего было совершено «шесть артналетов прицельно по местам скопления людей».

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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