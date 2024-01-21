Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как один из выживших при крушении самолета в Афганистане попросил помощи

Выживший при крушении самолета попросил помощи в афганском селе на языке жестов

close
100%
Dassault Aviation

Один из выживших при крушении самолета на северо-востоке Афганистана добрался до села и попросил местных о помощи, используя язык жестов. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что жители Куфабского района Бадахшана сообщили телеканалу, что по меньшей мере четыре пассажира разбившегося самолета живы.

«Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов», — пишет телеканал.

Afghanistan International также подчеркивает, что ранее министерство транспорта и авиации талибов (организация запрещена в России) заявило, что российский частный самолет отклонился от своего маршрута из-за технических проблем и «вероятно, разбился в Бадахшане». По его данным, вход самолета в воздушное пространство Афганистана не планировался.

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Причиной крушения самолета в Бадахшане, по предварительным данным, могли стать сильный ветер или нехватка топлива.

До этого Росавиация сообщала, что самолет найден.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами