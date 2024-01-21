Стало известно, как один из выживших при крушении самолета в Афганистане попросил помощи

Один из выживших при крушении самолета на северо-востоке Афганистана добрался до села и попросил местных о помощи, используя язык жестов. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что жители Куфабского района Бадахшана сообщили телеканалу, что по меньшей мере четыре пассажира разбившегося самолета живы.

«Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов», — пишет телеканал.

Afghanistan International также подчеркивает, что ранее министерство транспорта и авиации талибов (организация запрещена в России) заявило, что российский частный самолет отклонился от своего маршрута из-за технических проблем и «вероятно, разбился в Бадахшане». По его данным, вход самолета в воздушное пространство Афганистана не планировался.

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Причиной крушения самолета в Бадахшане, по предварительным данным, могли стать сильный ветер или нехватка топлива.

До этого Росавиация сообщала, что самолет найден.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.