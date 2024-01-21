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Эксперт поделилась советами по продаже ипотечной квартиры

Риелтор Любимова: перед продажей квартиры следует ознакомиться с договором

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Антон Денисов/РИА Новости

Риелтор София Любимова дала советы по продаже квартиры, находящейся в ипотеке. Своим мнением специалист поделилась в интервью «Известиям».

По словам Любимовой, в первую очередь необходимо ознакомиться с договором и условиями ипотеки. Важно уточнить ограничения и требования банка, чтобы не столкнуться с возможными последствиями в виде штрафов.

Риелтор также отметила, что некоторые застройщики не разрешают перепродавать дольщикам объекты до ввода дома в эксплуатацию. Важно учесть этот момент, сказала Любимова.

Кроме того, специалист посоветовала сделать оценку жилплощади, чтобы узнать ее реальную рыночную стоимость. Она рекомендовала обратиться за оценкой к риелторам, так как они обладают знаниями рынка.

«Перед продажей жилья стоит навести порядок, добавить аксессуаров или сделать косметический ремонт», — подчеркнула Любимова.

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