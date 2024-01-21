Минздрав России заявил, что врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города», — сказано в сообщении.

Двоим пострадавшим в медицинских организациях города оказали амбулаторную помощь.

Двое детей были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что большинство из госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что по кварталу, где находится рынок «Меркурий», был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

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