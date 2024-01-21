В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что воздушная тревога над городом отменена.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в публикации.

21 января в Севастополе дважды звучала воздушная тревога. Предыдущая тревога продлилась полтора часа. Развожаев сообщил, что ВС РФ сбили воздушную цель в акватории Черного моря.

До этого сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту второй раз за день временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.