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В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев: вторая за день воздушная тревога в Севастополе отменена

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Shutterstock/Oleg Elkov

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что воздушная тревога над городом отменена.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в публикации.

21 января в Севастополе дважды звучала воздушная тревога. Предыдущая тревога продлилась полтора часа. Развожаев сообщил, что ВС РФ сбили воздушную цель в акватории Черного моря.

До этого сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту второй раз за день временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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