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В Саратовской области из-за коммунальной аварии «выросла» ледяная горка

В Вольске Саратовской области после прорыва трубы образовалась ледяная горка

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Вольск.ру/Youtube

Жители города Вольска Саратовской области обнаружили в лесу ледяную горку, размером с многоэтажный дом. Подробности выяснил портал «Вольск.ру».

Причиной появления необычной горки стала коммунальная авария — в лесу прорвало водовод. По словам очевидцев, высота ледяного образования составила около 17 метров, в диаметре около 20-25 метров.

В данный момент на месте коммунальной аварии работают сотрудники водоканала. Они несколько дней через лес с тяжелой техникой пробирались к ледяному вулкану, после чего начали крошить замерзшую аномалию.

После того, как регионы России столкнулись с коммунальными авариями, выросли продажи генераторов. По оценкам компаний, в годовом выражении генераторы подорожали в районе 10%, сейчас стоимость бензиновых генераторов начинается с 10 тысяч рублей, дизельных — с 56 тысяч рублей. Одновременно с этим примерно на 40% выросли продажи бензиновых электрогенераторов.

Ранее несколько тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии.

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