В Севастополе прозвучала вторая за день воздушная тревога. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

До этого Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. Сирены звучали около полутора часов.

До этого сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту второй раз за день временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 января Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщал Михаил Развожаев, российские военные работали в районе Севастопольской бухты, применяя средства маскировки. По его словам, ВС РФ сбили воздушную цель в акватории Черного моря.

Ранее СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту.