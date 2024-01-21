В Петербурге ищут человека, обстрелявшего снегоуборочный трактор

Полиция Петербурга разыскивает хулигана, обстрелявшего трактор из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел 20 января на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского. Неизвестный выстрелил в снегоуборочный трактор и пробил окно двери. Управлявший трактором 41-летний водитель не пострадал. После случившегося в правоохранительные органы обратился мастер автоколонны спецтранспорта.
В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее полиция поймала злоумышленников, обстрелявших автобус в Костроме.