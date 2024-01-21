Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 25

Число погибших при обстреле крытого рынка «Меркурий» в Донецке выросло до 25. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранения получили еще 20 человек.

«Есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», — рассказал чиновник.

Сообщается, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели не менее восьми человек при ударе по микрорайону Текстильщик в Кировском районе города.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.