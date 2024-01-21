Сосулька с крыши дома рухнула на годовалого ребенка в Москве

В Войковском районе Москвы маленький ребенок госпитализирован после падения сосульки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Войковском районе Москвы, во дворах домов по улице Зои и Александра Космодемьянских. Мать с ребенком находились возле подъезда жилого дома, когда на годовалую девочку рухнула сосулька с крыши девятиэтажки.

Ребенку вызвали скорую помощь, пострадавшая госпитализирована. Подробности о состоянии девочки пока неизвестны.

Ранее в Челябинской области пятиклассник получил травму головы после падения сосульки.