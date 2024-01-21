Раскрыты подробности о погибших в авиакатастрофе в Афганистане супругах из РФ

Сына Виталия и Анны Евсюковых, которые находились в упавшем в Афганистане самолете, не взяли на борт из-за малой вместительности воздушного судна. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным информационного ресурса, семья Евсюковых улетела отдыхать в Таиланд 15 декабря 2023 года и планировали вернуться домой 9 января, однако им пришлось отложить вылет из-за болезни Анны.

Как передает 112, сначала женщина проходила лечение в местной клинике в Патайе, однако результатов оно не дало. У пациентки начали отказывать внутренние органы, и в итоге ее перевели на ИВЛ.

Для лечения супруги решили вернуться в Россию. Как только состояние Анны позволило, в аэропорт Жуковский вылетел самолет Falcon 10, связь с которым вскоре была потеряна.

В России супруги проживал в городе Волгодонске. Анатолий Евсюков был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

До этого стало известно, что разбившийся в горах Афганистана самолет выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву.

По данным Росавиации, на борту Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Ранее на севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту.