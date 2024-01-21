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Терминал «Новатэк — Усть-Луга» приостановил работу после пожара

Терминал «Новатэка» в Ленобласти приостановил работу после пожара

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Петр Ковалев/ТАСС

Производственный комплекс предприятия «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области приостановил работу после пожара. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате случившегося был создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания. Также позднее будет произведена оценка нанесенного ущерба.

Согласно информации «Новатэка», из-за пожара никто не пострадал, а сам огонь возник в результате внешнего воздействия.

Как писала «Фонтанка», возгорание могло произойти в результате взрывов, устроенных двумя беспилотниками. Их якобы заметили около 01:00 мск на подлете к Петербургу. После этого они сменили курс и направились к Кингисеппскому району, где около 03:20 мск совершили атаку.

Власти района подтвердили факт взрывов.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область.

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