Женщина заехала на заправку и разбогатела на 37 млн рублей

Жительница Северной Каролины (США) стала победительницей в миллионной лотерее, купив билет на заправке. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

Шэрон Калпеппер 8 января заехала на станцию BP в Ньюпорте заправить своей автомобиль. Оплачивая бензин, женщина также приобрела за 10 долларов билет в популярной лотерее.

Вернувшись в машину, она стерла защитный слой с билета и обнаружила, что он оказался выигрышным и теперь она станет обладательницей приза в один миллион долларов. Женщина связалась с организаторами лотереи и те сообщили ей, что она может забирать выигрыш частями по 50 тыс. долларов в течение 20 лет или же может сразу забрать сумму в размере 600 тыс. долларов. Калпеппер выбрала второй вариант и, заплатив с выигрыша налоги, стала обладательницей 429 тыс. долларов (37,7 млн рублей).

Американка планирует потратить деньги на оплату счетов, покупку новой машины, ремонт дома. На оставшиеся средства Калпеппер отправится в круиз.

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