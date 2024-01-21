Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трое вооруженных мужчин похитили мигранта и вымогали у него деньги

«78.ru»: в Петербурге трое мужчин похитили мигранта и вымогали у него деньги

close
100%
Shutterstock

В центре Петербурга трое граждан Киргизии похитили гражданина Узбекистана и под угрозой расправы вымогали у него деньги. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратился 19-летний гражданин Узбекистана. Молодой человек рассказал правоохранителям, что на набережной реки Фонтанки трое неизвестных насильно усадили его в такси и, угрожая пистолетом, вымогали деньги.

Напуганный юноша перевел злоумышленникам имевшиеся у него 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении по горячим следам задержали мужчину из Киргизии, который работает таксистом, позднее удалось установить личности и арестовать еще двух его земляков-подельников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший сотрудник ресторана вымогал у менеджера 50 тыс. рублей, угрожая гранатой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами