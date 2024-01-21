Трое вооруженных мужчин похитили мигранта и вымогали у него деньги

В центре Петербурга трое граждан Киргизии похитили гражданина Узбекистана и под угрозой расправы вымогали у него деньги. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратился 19-летний гражданин Узбекистана. Молодой человек рассказал правоохранителям, что на набережной реки Фонтанки трое неизвестных насильно усадили его в такси и, угрожая пистолетом, вымогали деньги.

Напуганный юноша перевел злоумышленникам имевшиеся у него 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении по горячим следам задержали мужчину из Киргизии, который работает таксистом, позднее удалось установить личности и арестовать еще двух его земляков-подельников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший сотрудник ресторана вымогал у менеджера 50 тыс. рублей, угрожая гранатой.