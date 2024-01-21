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Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский рейс в Москву

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву

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Разбившийся в горах Афганистана самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками», — рассказал источник в аэропорту Утапао, который находится в 40 км от курортной Паттайи.

По его словам, на борту самолета находилась россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал ее муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс.

До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву частный самолет.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Ранее была названа предварительная причина крушения данного самолета в Афганистане.

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