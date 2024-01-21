Появился список людей, которые были на разбившемся в Афганистане самолете

Появился полный список пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане. Данные опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, в самолете были два пассажира — 64-летняя Анна Е. и 65-летний Анатолий Е., а также четыре члена экипажа: 26-летний Игорь С., 41-летний Дмитрий Б., 42-летний Аркадий Г. и 44-летний Павел П.

До этого сообщалось, что самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Он перестал выходить на связь после приближения к границе с Таджикистаном.

По предварительной информации, крушение произошло из-за отказа обоих двигателей у воздушного судна.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Ранее в аэропорту Батуми задержали все рейсы из-за обысков полиции.