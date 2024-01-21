СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета с двумя россиянами на борту в Афганистане. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

До этого в Росавиации сообщили, что на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

«Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — указали в Росавиации.

Уточняется, что агентство находится на связи с авиационными властями Афганистана и Республики Таджикистан.

Ранее Росавиация сообщила, что пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в госреестре РФ.