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Россиянка во время стрима скинула с девятого этажа диван

Жительница Краснодара во время стрима скинула диван с девятого этажа

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Телеграм-канал «Полиция Краснодара»

Полиция Краснодара начала проверку записи из соцсетей, на которой местная жительница сняла, как выкидывает большой диван из окна. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По данным Telegram-канала «Типичный Краснодар», инцидент произошел 19 января в районе Гидростроителей, в доме на улице Кружевной. Подписчик, приславший кадры, утверждает, что диван летел с девятого этажа.

«Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки указанных сведений. В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства возможного инцидента, а также личность женщины, изображенной на видео, и ее действиям дана правовая оценка», — прокомментировали правоохранители.

Ранее в Амурской области рабочие выбросили из окна школы унитаз и попали в девочку.

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