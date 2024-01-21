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Двое россиян были на борту пропавшего над Афганистаном самолета

ТАСС: двое россиян были на борту пропавшего над Афганистаном частного самолета

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Florian Bachmeier/Global Look Press

Двое россиян были в числе шести человек, находившихся на борту пропавшего над Афганистаном российского самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На борту самолета Falcon 10B, пропавшего над Афганистаном, было двое россиян», — сказал собеседник агентства.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

До этого стало известно, что в Афганистане разбился летевший в Москву индийский пассажирский самолет. Как сообщает Aamaj News, трагедия произошла в горах провинции Бадахшан.

Утром 17 января во время тренировочного полета вертолет потерпел крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

До этого частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. По данным издания, на борту самолета находились четыре человека.

Ранее на севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту.

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