Двое россиян были на борту пропавшего над Афганистаном самолета

Двое россиян были в числе шести человек, находившихся на борту пропавшего над Афганистаном российского самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На борту самолета Falcon 10B, пропавшего над Афганистаном, было двое россиян», — сказал собеседник агентства.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

До этого стало известно, что в Афганистане разбился летевший в Москву индийский пассажирский самолет. Как сообщает Aamaj News, трагедия произошла в горах провинции Бадахшан.

Утром 17 января во время тренировочного полета вертолет потерпел крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

До этого частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. По данным издания, на борту самолета находились четыре человека.

Ранее на севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту.