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Названы основные уловки мошенников в период праздников и после них

Эксперт Пермяков: мошенники используют фишинговые сайты с «акциями»

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Shutterstock

Мошенники используют разные уловки в период праздников и после них для обмана россиян, например фишинговые сайты с «акциями». Об этом рассказал RT заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Основная цель мошенников в этом случае — дать жертве минимум времени для раздумий и выманить информацию о платежных реквизитах или заставить совершить платеж», — отметил специалист.

Например, они могут продавать поддельные билеты со скидками на детские мероприятия. Их часто распространяют в соцсетях, на родительских форумах. Мошенники также нередко присылают письма и сообщения с ложной информации о победе в лотерее или каком-либо другом розыгрыше. Для получения выигрыша они требуют указать данные банковской карты, перейдя по ссылке, после чего крадут средства.

Есть и иные способы — например злоумышленник может использовать технологию дипфейк для подделки голоса человека, а затем используя эту сгенерированную подделку, шантажировать родственником человека и требовать денег. Аккаунты в соцсетях лучше защищать двухфакторной аутентификацией, это позволит снизить вероятность взлома и кражи данных для дальнейшего использования ваших данных в корыстных целях.

Мошенники могут задействовать и детей. Так, в Петербурге аферисты использовали десятилетнюю девочку, чтобы получить деньги с карты ее отца. Ребенок играл в компьютерную игру, когда с ней связались мошенники и пообещали бесплатно перевести ей виртуальную валюту, которую используют в этом приложении. За это от девочки потребовали назвать номер отца и цифры из сообщения. Юная петербурженка выполнила условия, после чего с карты ее отца списали 202 тысячи рублей.

Ранее в Москве пенсионерка продала зубные коронки и квартиру после звонка мошенников.

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