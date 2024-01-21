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Названа причина пожара на терминале в Усть-Луге

Глава Кингисеппского района: пожар в порту Усть-Луга возник после двух взрывов

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Shutterstock

Глава Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Запалатский сообщил, что пожар в терминале «Новатэка» порта Усть-Луга произошел в результате двух взрывов. Его слова передает ТАСС.

По словам Запалатского, в 2 часа 45 минут от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко поступила информация, что в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк» произошли два взрыва. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти.

«Было принято решение о режиме повышенной готовности», — сказал глава Кингисеппского района.

Как указал Запалатский, сейчас на предприятии ведутся работы по локализации и тушению пожара. По его словам, на момент взрывов на предприятии находились 148 человек.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Усть-Луге Ленинградской области горит терминал морского порта. Местные жители сообщали о звуке летящего беспилотника, после чего раздалось несколько взрывов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 января впервые с начала спецоперации атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск.

Ранее под Пермью загорелся бумажный комбинат.

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