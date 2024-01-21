Авиакомпании Бразилии отменили рейсы в Аргентину из-за всеобщей забастовки

Бразильские авиакомпании отменяют рейсы в Аргентину на 24 января из-за всеобщей забастовки, которая пройдет в тот день. Об этом сообщает портал G1.

«Всеобщая забастовка в Аргентине, объявленная Всеобщей конфедерацией труда 24 января, заставила бразильские авиакомпании отменить рейсы на этот день», — говорится в сообщении портала.

Как отмечает портал, по состоянию на 20 января отменено 33 рейса между Бразилией и Аргентиной. Всеобщая конфедерация труда Аргентины CGT решила провести 24 января всеобщую забастовку, к которой присоединился ряд профсоюзов.

Конфедерация выступает против указа нового президента Аргентины Хавьера Милея о более чем 300 новых реформах, направленных на либерализацию экономики. По словам президента, изменения будут направлены на возвращение свободы и ликвидацию огромного количества барьеров, задерживающих экономическое развитие страны. Милей назвал среди будущих реформ приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен.

Президент страны ранее заявлял, что реализация соответствующих инициатив должна стать первым шагом для реструктуризации республики. По его словам, положительные результаты работы его правительства и проводимых реформ будут видны через 15 лет.

Ранее Милей направил письменное приглашение папе Римскому Франциску посетить страну, несмотря на недавнюю критику понтифика.