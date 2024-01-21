В картинной галерее в Сухуме произошел пожар

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Согласно сообщению ведомства, возгорание произошло около 04:00 по местному времени (03:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 (06:00 мск) пожар был локализован.

Как указали в МЧС, огню не дали распространиться на близлежащие здания, в числе которых Абхазский и Русский театры, однако при этом предварительно известно о тысячах сгоревших картин .

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

«Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — сказала Смыр.

19 января в Челябинске произошел пожар на рынке «Восточный город». Местная жительница Елена рассказала «Газете.Ru», что пожарные машины из-за образовавшейся пробки с трудом проехали к объятому огнем зданию.

20 января пожар произошел на бумажном комбинате «Соликамскбумпром» под Пермью.

Ранее в Махачкале потушили возгорание двух многоквартирных домов.