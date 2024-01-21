Бабушка похитила и продала новорожденного внука

В Индии женщина украла ребенка у дочери и продала его за 200 тысяч рупий. Об этом сообщает News9Live.

В индийском штате Уттар-Прадеш задержана местная жительница, которая обвиняется в похищении и продаже ребенка. В полицию обратилась мать новорожденного мальчика, она рассказала, что оставила сына с бабушкой и пошла в аптеку, вернувшись она обнаружила, что ее матери и ребенка в доме нет.

Как установили полицейские, бабушка вынесли мальчика из дома и через посредников продала его новым родителям за 200 тысяч рупий (211 тысяч рублей).

Похитительницу арестовали, местонахождение новых родителей удалось установить не сразу, младенца вернули в семью спустя восемь месяцев.

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