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Бабушка похитила и продала новорожденного внука

News9Live: в Индии женщина похитила и продала новорожденного внука

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Shutterstock

В Индии женщина украла ребенка у дочери и продала его за 200 тысяч рупий. Об этом сообщает News9Live.

В индийском штате Уттар-Прадеш задержана местная жительница, которая обвиняется в похищении и продаже ребенка. В полицию обратилась мать новорожденного мальчика, она рассказала, что оставила сына с бабушкой и пошла в аптеку, вернувшись она обнаружила, что ее матери и ребенка в доме нет.

Как установили полицейские, бабушка вынесли мальчика из дома и через посредников продала его новым родителям за 200 тысяч рупий (211 тысяч рублей).

Похитительницу арестовали, местонахождение новых родителей удалось установить не сразу, младенца вернули в семью спустя восемь месяцев.

Ранее в Петербурге мигрант похитил у матери трехмесячного младенца.

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