Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается переменная облачность и до -12 °С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По информации синоптиков, днем в столице будет -10... -12 °С. Ночью похолодает до -18 °С. Ожидается северо-западный ветер 3-8 м/с.

В Подмосковье в воскресенье днем температура будет колебаться от -10 °С до -20 °С. В ночь на понедельник температура местами опустится до -25 °С.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что в городе ожидаются сильные морозы и отсутствие осадков 20 и 21 января.

Среднесуточная температура воздуха в северной столице составит -15 °C.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в некоторых регионах России в ближайшее время ожидаются аномальные погодные явления. В Татарстане, Рязанской и Нижегородской областях может выпасть до полумесячной нормы осадков.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.