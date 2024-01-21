Власти Ленобласти прокомментировали пожар на терминале в Усть-Луге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар произошел на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — поделился губернатор.

По его словам, к тушению привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Усть-Луге Ленинградской области горит терминал морского порта. местные жители сообщали о звуке летящего беспилотника, после чего раздалось несколько взрывов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 января впервые с начала спецоперации атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь