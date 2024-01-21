В Ульяновской области из-за метелей ограничили движение грузовиков

В Ульяновской области из-за метелей ограничено движение на федеральных и региональных трассах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, из-за ограничения движения в связи с погодными условиями на трассах застряли фуры, в том числе с продуктами. В результате местные жители раскупили в магазинах хлеб, молочные продукты и другие товары.

«Как рассказали SHOT жители Ульяновска и Димитровграда, продуктов в ряде магазинов почти не осталось: в «Пятерочке», «Магните» и «Гулливере» нет овощей, из фруктов только яблоки. Местные жалуются на сбои с курьерской доставкой и не очищенные от снега дороги», — говорится в сообщении.

До этого в Самарской области из-за снегопада и метелей было ограничено движение на 32 трассах в 13 районах.

Дороги перекрыты в Елховском, Красноармейском, Шигонском и Пестравском районах.

На большей территории области наблюдаются снегопад, метель и порывистый ветер.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.