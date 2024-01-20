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В Турции столкнулись туристический и полицейский автобусы

В Турции при столкновении туристического и полицейского автобусов пострадали 11 человек

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Global Look Press

В Турции произошла авария с участием туристического и полицейского автобусов. Об этом сообщает телеканал TELE1.

По данным телеканала, авария произошла в городе Эдирне на северо-востоке страны около 20:00 часов мск. Автобусы столкнулись на 6 км шоссе «Эдирне — Капыкуле». Предварительно, в результате столкновения пострадали 11 человек.

«Столкнулись рейсовый автобус, перевозивший полицейских, и автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали 11 человек, десять из которых – сотрудники полиции», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на место ДТП выехали полицейские и медицинские бригады.

До этого в Челябинске автобус с пассажирами врезался в столб. Более десяти человек были госпитализированы.

Инцидент произошел на мосту, который располагается недалеко от железнодорожного вокзала. Сначала транспортное средство столкнулось с автомобилем марки Peugeot, после чего врезалось в электроопору.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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