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В Курской области у школы выбило стекла из-за взрыва

Курский губернатор Старовойт: в сельской школе села выбило окна из-за обстрела

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Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области.

«Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Также он пообещал отремонтировать объекты, как только позволят обстоятельства.

20 января сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате была повреждена линия газоснабжения. Также осколочный боеприпас с дрона в селе Колотиловка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.

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