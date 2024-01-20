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Постпред РФ в Вене прокомментировал наличие мин вокруг Запорожской АЭС

Постпред Ульянов: мины вокруг ЗАЭС опасны лишь для крыс, ворон и диверсантов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Наличие мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) не является чем-то особенным. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», – написал Ульянов, добавив, что взрывные устройства опасны только для крыс, ворон и диверсантов.

Накануне эксперты МАГАТЭ сообщили об обнаружении новых мин по периметру ЗАЭС в зоне между внутренним и внешним ограждениями. Отмечается, что эта территория недоступна для работников станции. Ульянов отметил, что сообщение организации о минах вызвало ажиотаж в российской и зарубежной прессе.

До этого в Запорожской области прокомментировали заявление МАГАТЭ о новых минах на ЗАЭС. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал его ангажированным.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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