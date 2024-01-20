В Запорожской области прокомментировали заявление МАГАТЭ о новых минах на ЗАЭС

Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что на периферии Запорожской АЭС есть новые мины, является ангажированным. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за 1,5 года присутствия на атомной электростанции эксперты МАГАТЭ не захотели обнаружить украинские ракеты, беспилотники и снаряды, запускаемые военными ВСУ по ЗАЭС и Энергодару. При этом специалисты этой организации «каждый раз первыми спешат в убежище», когда украинская армия предпринимает попытку обстрела станции, указал Рогов.

Также он напомнил, что украинская сторона несколько раз пыталась захватить Запорожскую АЭС, чтобы создать на ней военный плацдарм и шантажировать мир ядерной катастрофой. Рогов отметил, что только благодаря Вооруженным силам России удавалось этого не допустить.

Рогов добавил, что от МАГАТЭ ни разу так и не поступило требования к властям Украины «прекратить заниматься ядерным терроризмом».

19 января Международное агентство по атомной энергии заявило, что вновь обнаружило мины на территории Запорожской АЭС.

Ранее в МИД России заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.