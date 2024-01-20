Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник упал и сдетонировал на окраине населенного пункта, из-за чего была повреждена линия газоснабжения. В результате произошедшего никто не пострадал, указал чиновник.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.

13 января Гладков сообщил, что Белгородская область подверглась атаке 10 беспилотников.

Днем ранее сообщалось, что четыре села Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

До этого стало известно, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на одно из административных зданий поселка Борисовка в Белгородской области.

Ранее в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.